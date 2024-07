Inter buone novità | due migliorano e puntano il Las Palmas – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’continua il suo precampionato senza spostarsi da Appiano Gentile, col primo movimento che sarà sabato per l’amichevole contro il Las. Dove potrebbero vedersi, per la prima volta in stagione, due giocatori: li indica Tuttosport. LE– Il gruppo di Simone Inzaghi oggi rivedrà gli italiani, ma l’è ancora ben lontana ad avere una forma definita. Impossibile avere la squadra al completo al 24 luglio, complici i tanti nazionali reduci da Copa América ed Europei oltre agli acquisti possibili entro il 30 agosto. Ad Appiano Gentile, da sabato 13, si stanno allenando pochi giocatori che faranno parte della prima squadra, tanti Primavera aggregati e alcuni esuberi. Con due elementi da valutare per le loro condizioni in vista dell’amichevole col Las. L’lavora per il Las: doppio miglioramento IN CAMPO – Il prossimo impegno sarà sabato alle ore 19.