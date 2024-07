Il legale dei Gambirasio | Serie tv su Bossetti? Solo marketing Feltri | È innocente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Abbiamo ritenuto non fosse opportuno partecipare a questi spettacoli tv sulle vicende giudiziarie. La nostra linea è che i processi li facciamo in tribunale, non su Netflix“. Poi aggiunge: “Devo dire che, alla luce di questo tipo di narrazione innocentista, siamo ben contenti di esserne rimasti fuori”. A parlare, dopo che da giorni sui giornali si discute dellatv “Il Caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio”, dedicata all’omicidio della tredicenne di Brembate Sopra, è l’avvocato Andrea Pezzotta,della famiglia. Ilha rilasciato un’intervista a ‘Il Tempo’. LaNetflix “è stata creata con un taglio innocentista – dice – e non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle solite cose che dice la difesa”. Pezzotta la definisce un’operazione di: “Unadal titolo ‘colpevole oltre ogni ragionevole dubbio’ l’avrebbero guardata in tre”.