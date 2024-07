Gira con un coltello a serramanico nell’auto 30enne denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unstraniero, già noto alle forze dell’ordine, è statoperché dentro alla sua auto c’era un. Come se non bastasse è poi venuto fuori che il mezzo ero sprovvisto di assicurazione, per questo il veicolo è stato sequestrato mentre l’uomo si è preso una multa. E’ quanto emerso durante i controlli svolti lo scorso weekend dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, lungo la costa del Maceratese. Durante le attività, tre automobilisti si sono beccati ciascuno una denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente. Invece, un quarantenne del maceratese è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura, in quanto assuntore di droga.