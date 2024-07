Genoa stop per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Nel ritiro in Val di Fassa del, da monitorare le condizioni di Albert. Il fantasista islandese ha interrotto in anticipo l'allenamento per un problema muscolare, probabile affaticamento che l'ha di fatto costretto ad abbandonare il campo. Lo staff medico lo valuterà giorno per giorno, sembra così difficile l'impiego nel test amichevole di domani – giovedì 25 luglio alle 17:00 – contro il Mantova. Assenti anche David Ankeye, alle prese con un'infezione, e Alessandro Marcandalli che ha riportato una lesione muscolare, potrebbe stare fermo circa un mese. Aggregato al resto del gruppo Mateo Retegui, rientrato in anticipo dalla vacanze e subito a disposizione di mister Gilardino.