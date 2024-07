Furlan sull’ascesa di Jasmine Paolini | La svolta quando non ci siamo posti limiti A Parigi per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Renzoè stato il grande ospite dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il coach di, rivelazione assoluta della stagione nel tennis femminile con la doppia finale Roland Garros-Wimbledon, ha esordito dichiarando di non aver ancora immaginato la possibilità di vincere il premio di allenatore dell’anno a fine 2024: “Sinceramente non è una cosa alla quale ho mai pensato, però se arriva qualcosa fa piacere“. L’ex tennista italiano ha poi ricordato l’evoluzione della collaborazione con: “Il sodalizio è iniziato a fine 2015 e per 4 anni è proseguito part-time, perché io avevo comunque un accordo con la Federazione serba per fare 24 settimane di direzione del settore tecnico a Belgrado, quindi nelle restanti settimane davo una mano a