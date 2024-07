Frane le strade vanno messe in sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati, ha riunito in un incontro pubblico amministratori locali e tecnici per fare il punto sulla situazione delledella valle del Senio interessate dallee sulla variante di Borgo Rivola. Erano presenti Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme; Monica Mongardi, vicesindaca di Palazzuolo sul Senio e coordinatrice dei Lavori pubblici di Casola Valsenio e Riolo Terme; Nicola Pasi, capo di gabinetto del presidente della Provincia e Paolo Nobile, dirigente del settore viabilità della Provincia di Ravenna. Il sindaco Nati ha aperto con riferimento alla viabilità del suo Comune: "Lesono tutte aperte, ma devono esserein. Basta poca pioggia e lesi rimettono in moto e i fossi si chiudono.