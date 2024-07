False fatturazioni condannati i genitori di Matteo Renzi Assolti invece per bancarotta fraudolenta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tizianoe Laura Bovoli, padre e madre di, sono statidal Tribunale di Firenze a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni di reclusione per alcuni episodi dinel processo partito dal fallimento di alcune cooperative di volantinaggio e servizi pubblicitari legate alla Eventi 6 srl, la società deidell’ex premier. I coniugisono statiper il più grave reato di. Pienamente assolta,, Matilde, sorella del leader di Italia Viva. La sentenza è stata emessa nel mattino di oggi, mercoledì 24 luglio. Lo scorso dicembre, il pm fioretino Luca Turco aveva chiesto 5 anni a testa per Tizianoe Laura Bovoli e 10 mesi per Matilde