Esplode la Max Pezzali Mania raddoppinano le date di Roma

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 lug. (askanews) – La festa di Maxnon si ferma! Max forever – Questo Pala non è un Albergo registra il tutto esaurito per ledi(24, 25 e 26 gennaio 2025 @ Palazzo dello Sport) e raddoppia con nuovi appuntamenti nella Capitale che si terranno il 28 e il 29 gennaio al Palazzo dello Sport. Il successo dellene si aggiunge ai sei sold out dellemilanesi di Max Forever – Questo Forum non è un Albergo (28, 29, 30 dicembre 2024 e 3, 4, 5 gennaio 2025 @Unipol Forum, Milano). I biglietti per le nuovedi Max Forever – Questo Pala non è un Albergo saranno disponibili online su www.vivoconcerti.it da giovedì 25 luglio 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 30 luglio 2024 alle ore 11:00.