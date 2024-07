Dro orsa catturata e rilasciata dai forestali | Le analisi ci diranno se è quella che ha aggredito il turista Il gps per monitorare gli spostamenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo giorni di ricerche i carabinieri del corpo forestale hanno individuato e catturato un’esemplare femmina di orso nella zona di Dro, nell’Alto Garda in provincia di Trento, dove il 16 luglio unfrancese è statodall’esemplare Kj1. I militari hanno bloccato l’grazie a una trappola tubo, l’hanno sedata e le hanno messo un radiocollare prima di rilasciarla in libertà. Intanto il laboratorio eseguirà legenetiche per capire se quello trovato ora è lo stesso plantigrado responsabile della aggressione, mentre sarà possibile seguirne gligrazie al dispositivo gps.