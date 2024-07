Classifica ex talent ecco chi è il cantante che ha venduto di più

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nelladei cantanti ex concorrenti deispicca una maggioranza di artiste femminili nella top ten della chart di vendite. La top 20 redatta da Reality House vede al ventesimo posto Aka7even con 550mila copie, seguito dagli unici artisti della chart provenienti da Ti Lascio Una Canzone, ovvero Il Volo. Il trio di giovani tenori in carriera haal momento 610mila copie, seguiti da Lorenzo Fragola a 710mila e Gaia(615.00). Con Angelina Mango al 16 esimo posto si oltrepassano i sei zeri: la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 1.000.075 copie. Rimanendo sponda Amici, un grandino più su ci sono i The Kolors (15esimi) con 1milione e 145mila: passando ad X Factor arriviamo al Noemi e Francesca Michielin quattordicesima e tredicesima rispettivamente con 1.190mila ed 1.290mila di copie vendute.