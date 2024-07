Chirurgia Grinta | | Numeri al top per gli interventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lo schermo è grande e immersivo, l’intervento che si vede è dettagliato e consente di mostrare ogni gesto dei chirurghi. È il monitor altamente tecnologico che Mauro Pieroni, imprenditore e anche sindaco di Lapedona, ha donato al reparto didel Murri, per il tramite di Stefano Castori che non è nuovo a iniziative del genere. Per il direttore dell’Ast di Fermo Robertoè un regalo che va a sugellare un momento importante: "Larappresenta un punto importante per la nostra Ast, con dati che ci posizionano ad un ottimo livello. Per gli indicatori di esito Agenas, per il 2023, siamo gli unici ad aver superato il 90 per cento per le colicistectomie laparoscopiche.