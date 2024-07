Chi sono i migliori giocatori del Manchester United ad aver indossato questa maglia?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 17:53:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Rasmus Hojlund ha ricevuto lanumero 9 per la sua seconda stagione con il. L’attaccante danese, arrivato alloper 74 milioni di sterline, halanumero 11 durante la sua prima stagione all’Old Trafford, ma la partenza di Anthony Martial gli ha permesso di indossare latradizionalmente associata agli attaccanti. Hojlund, 21 anni, autore di 16 gol nella sua prima stagione, è il secondo di una illustre stirpe di ex icone deladin passato quel numero di. Qui abbiamo selezionato i cinquenumeri 9 che hanno onorato il Theatre of Dreams in passato. Pronti a guidare la linea.