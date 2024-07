Blade Kevin Feige sui ritardi nella produzione | L' importante è realizzare il film nel modo giusto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il responsabile dei Marvel Studios,, ha commentato i tantisubiti dalladelha parlato dei tantie dei problemi affrontati da, il reboot delle avventure del personaggio con star Mahershala Ali. Ilera stato annunciato nel 2019 e anticipato da una scena post-credits in Eternals, uscito nei cinema nel 2021. Il motivo della lunga attesa In una nuova intervista rilasciata a BlackTree TV, il presidente dei Marvel Studios ha ora dichiarato: "Negli ultimi anni abbiamo cercato di capire comequel. La cosa piùper noi è non affrettarlo eil. Perché ci sono stati alcunigrandiosi sualcuni