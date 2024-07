Beach Tennis cinque titoli italiani conquistati al Bagno Prey Pioggia di medaglie per il Dock Ferrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unadiper il. Il litorale ferrarese è stato teatro dei campionatidicategoria under. Ai campi allestiti nel’ al Lido degli Estensi, molti i giovani in gara provenienti dalle diverse regioni e province della penisola. L’appuntamento ha visto come organizzatori il circoloSsdarl, con partite tenutesi da mercoledì 17 a domenica 21 luglio. Molte leconquistate dai giovani atleti della formazione delsuddivisi per le divere categorie. Nel maschile il singolo under 12 argento Bertoncelli, singolo under 14 oro Ravagnan di Rovigo, ma allenato al, e bronzo Gessi, a completare nel singolo under 16 oro di De Siena e titolo di campione italiano.