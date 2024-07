Annunziata Pd | Profondamente addolorato per la tragedia di Scampia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Crollo. Il segretario dem: “Oggi è il giorno del silenzio e del dolore. Annullato l’avvio della campagna referendaria” “Questo è il giorno del silenzio e del dolore. Sonoper lache si è verificata la scorsa notte a. Per questo abbiamo deciso, di comune accordo con gli altri promotori, di annullare la manifestazione in programma questo pomeriggio in Piazza Municipio a Napoli per lanciare la campagna referendaria contro l’Autonomia Differenziata”. Così in una nota inviata ieri in redazione, Giuseppe, segratario del Provinciale del Partito democratico, commentando il crollo del ballatoio a terso piano della Vela celeste. “Mi stringo alle famiglie di Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo, vittime del crollo del ballatoio nella Vela Celeste.