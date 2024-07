Alberto Angela la decisione della Rai | salta la puntata di domani il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Programmi TV.non andrà in ondasera, 25 luglio 2024, con il suo programma di divulgazione “Noos – L’avventuraconoscenza”. Ma cosa c’è dietro allaRai di farre la? Scopriamo insieme ildi questo cambio improvviso e anomalo del palinsesto.() Leggi anche: Barbara D’Urso, incontro di lavoro “segreto”: cosa bolle in pentola Leggi anche: Massimo Giletti, svelato il nome del nuovo programma su Rai3 “Noos”, il programma dinon andrà in onda“Noos – L’avventuraconoscenza” è un programma condotto dadedicato alla divulgazione scientifica. I temi trattati spaziano dalla medicina e la genetica all’archeologia e all’innovazione tecnologica e ambientale. Uno show ideato dain continuità con l’amatissimo “Superquark” sempre in onda sull’ammiraglia Rai.