Afroamericana chiama la polizia | Aiutatemi l' agente le spara e la uccide | Video choc

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sonya Massey, una donnadi 36 anni è stata uccisa da un poliziotto nella sua casa di Springfield, in Illinois, dopo essersi rivolta alle autorità per un sospetto furto. Undella bodycam del vicesceriffo intervenuto, Sean Grayson, ha confermato quanto avvenuto quando Grayson ha fatto irruzione nell'abitazione della donna. Le immagini mostrano due vicesceriffi intervenire poco prima dell'una di notte del 6 luglio. Dopo aver fatto un giro intorno alla casa bussano alla porta della donna. All'interno dell'abitazione si vedono gli attimi concitati in cui Massey prende una pentola che era sul fuoco e si rivolge agli agenti. Grayson le punta l'arma contro e laalla testandola. Il vicesceriffo è stato licenziato ed è accusato di omicidio.