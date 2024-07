Ad Arezzo un galà con Le stelle dell’opera di domani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Una serata in compagnia dei nuovi talenti del bel canto, tra romanze e arie celebri, da Mozart a Donizetti fino a Verdi, Puccini, Bellini e Leoncavallo. Lunedì 29 luglio alle 21 in Fortezza va in scena “Ledi”, illirico che giunge a coronamento del progetto “Le stanze”, promosso da Fondazione Guido d’– ente a cui dal 2018 è affidata dal Comune dila gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio, presieduto dal sindaco Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti. Undici le giovani artiste e i giovani artisti sul palco, selezionati tra i migliori allievi del percorso di specializzazione partito a marzo che ha visto avvicendarsi nel ruolo di docenti nomi del calibro di Katia Ricciarelli, Vesselina Kasarova, Giuseppe Gipali, Lucio Gallo.