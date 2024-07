A Ciciliano ragazzi da tutto il mondo per il workcamp di volontariato internazionale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dal 23 luglio al 4 agosto il Comune di(Roma), a guida del Sindaco Massimiliano Calore, ospita ragazze eprovenienti da vari paesi del(Colombia, Messico, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Turchia, Ucraina) per un- campo di- che spazia dalla cultura fino alla riqualificazione urbana, realizzato in collaborazione con l'Associazione Lunaria all'interno del progetto “Not me but we - costruiamo il futuro insieme", approvato dall'Agenzia Italiana per la Gioventù e finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà. Interculturalità, democrazia, solidarietà, pace: questi i temi chiave del progetto che nasce dai laboratori partecipativi con il Consiglio dei Giovani guidati, su incarico del Comune di, dalla community manager Silvia Di Passio.