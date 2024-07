Volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 | le favorite USA Turchia e Serbia ambiziose l’Italia può inserirsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Le “fantastiche cinque” sono pronte per un’altra sfida all’ultimo punto che si preannuncia spettacolare. Difficile, forse impossibile, che una squadra diversa da, USA, Brasile e Italia possanel gioco delle medaglie dele dunque parlando disi possono dividere le cinque squadre più forti in tre sezioni. La favorita principale per l’oro olimpico è la: la squadra allenata da Daniele Santarelli ha dominato la stagione scorsa, vincendo l’Europeo in finale contro lae la VNL e raggiungendo la qualificazione ai Giochi olimpici senza troppi problemi. Il tecnico marchigiano ha vinto tutto quello che poteva in un anno e quest’anno ha allentato la presa durante la VNL, affrontata come un allenamento dalla sua squadra che non è riuscita ad arrivare fino in fondo.