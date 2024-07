Tutti i crossover del croissant

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) Avete presente quel momento magico di quando entrate in una pasticceria, di quelle che prendono le cose sul serio però, dove l’aria è densa di burro e le vetrine invitano alla prima o alla seconda (che c’è di meglio?) colazione? Ecco, quel momento lì, in cui andate verso il banco indicando con sicurezza la vostra accomodante scelta, quella che fate ogni mattina da anni e vi regala un momento di semplice e conosciuto godimento. Riavvolgete il nastro, perché quello era il vostro passato, un’epoca lontana in cui il caffè o il cappuccino venivano accompagnati dalle pasterelle classiche, quelle che abbiamo sempre conosciuto: il cannoncino alla crema, la parigina, il bombolone, la brioche. E poi, lui, il signor, o cornetto che in Italia siamo bravi a declinare regionalmente anche i nomi degli alimenti. Lui, la certezza di chi ha sempre fatto la colazione al bar.