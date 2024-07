Traghetti quanto costa partire | uno stipendio per raggiungere le isole

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutti abbiamo bisogno di vacanze e, ormai per convenzione, quasi tutti staccano la spina ad agosto (al massimo a luglio o settembre). Si va ovviamente a caccia del bel tempo e“fuori stagione”, ricercando il caldo quando sulle nostre coste è inverno,fin troppo. È però ormai evidente che anche il nostro stile di vacanza ormai classico, per così dire, non è di certo economico e alla portata di tutti. Andare in vacanza è sempre stato un lusso, certo, ma oggi l’inflazione e la speculazione hanno aperto la strada a nuove vette allarmanti.un traghetto per leitaliane? Una famiglia può arrivare a investire uno, soltanto per potersi assicurare il trasporto. Se il solo accesso al luogo di vacanza è tanto caro, è chiaro come il sistema vada ripensato e si necessiti di controlli e tutele.