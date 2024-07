Tragedia in vacanza 11enne giù dal balcone della camera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Una ragazzina di 11 anni è morta dopo essere caduta da 20 metri dal settimo piano di un albergo di Maiorca dove alloggiava con la famiglia. I parentigiovane stavano dormendo quando lei è uscita sul terrazzo e si è sporta dalla ringhiera, dove è poi caduta mortalmente dopo essere atterrata sul tetto di un ristorante al primo piano. Laè avvenuta questa mattina intorno alle 6.30 nell’edificio Júpiter, all’interno del resort tre stelle Club Mac, a Puerto de Alcudia, a nord-est di Maiorca. Rapporti locali suggeriscono che la ragazza sia caduta per sbaglio, una tragica fatalità, anche se la Guardia Civil non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale. I paramedici e gli altri soccorritori si sono precipitati in albergo e hanno tentato di rianimare l’undicenne, ma per la giovane non c’è stato niente da fare ed è stata dichiarata morta sul posto.