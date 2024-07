Teatroinmusica celebra le icone internazionali del pop al Pride Village Virgo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 23 luglio 2024) Al, la musica è protagonista della settimana da mercoledì 24 a sabato 27 luglio, anche con. Andiamo a conoscere il programma del Festival. Alc’èAl, la musica è protagonista della settimana da mercoledì 24 a sabato 27 luglio, anche concheleinternazionali del pop. Per la prima volta in Italia Sundia e We Psicodelia: i due mitici festival di WE Party! Mercoledì 24 luglio La musica sarà protagonista fin dall’apertura del cancelli delalle 19.30 grazie aRadio. E’ emittente ufficiale del Festival da cui trasmette in Dab in tutta Italia.