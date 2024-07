Tadej Pogacar rinuncia alle Olimpiadi | Estrema stanchezza Niente caccia all’oro dopo Giro e Tour

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024)non parteciperàdi Parigi 2024. Il fresco vincitore did’Italia ede France, capace di completare la mitica accoppiata a 26 anni di distanza dall’impresa di Marco Pantani, ha deciso di non prendere parte alla prova in linea dei Giochi, in programma il prossimo 3 agosto lungo le strade della capitale francese. Il fuoriclasse sloveno sarebbe stato tra i favoriti della vigilia, ma hato a causa della, come ha comunicato il suo Comitato Olimpico. Il CT Uros Murn ha puntualizzato: “Purtroppoha annullato la sua partecipazione a causa dell’“.