Spacciava nella galleria Fanzago in casa aveva droga e contanti | arrestato

(Di martedì 23 luglio 2024) Bergamo.mattinata di lunedì (22 luglio) il personale del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della polizia locale di Bergamo ha portato a termine un’operazione antinel cuore della città, che ha condotto all’arresto di T.B., cittadino di nazionalità senegalese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un’attività di controllo del territorio in piazzale Marconi e zone limitrofe, intensificata a seguito di un recente esposto che segnalava attività di spaccio. Gli agenti, coadiuvati dall’Unità Cinofila, hanno notato, un individuo dal comportamento sospetto che, alla vista della pattuglia, si allontanava nervosamente in direzione di viale Papa Giovanni. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti lo hanno seguito.