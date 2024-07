Scampia il dolore per Margherita e Roberto | sono 7 i bambini ricoverati 2 gravissimi VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Le vittime del crollo della scorsa notte aAbbruzzo eDella Ragione.Abbruzzo, 29 anni, è morto sul colpo: macellaio della zona, lascia una figlia di circa 2 anni.Della Ragione, 35 anni, è morta in nottata in ospedale per un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto a causa dei gravi traumi riportati.in gravissime condizioni due dei sette bimbiall’ospedale Santobono di Napoli dopo il crollo della scorsa notte a. Due delle sette piccole pazienti, rispettivamente di 7 e 4 anni,in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio e, attualmente,ricoverate in rianimazione con prognosi riservata.