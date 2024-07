Sardegna | muore a 74 anni colpito alla testa dalla benna di un escavatore della sua azienda

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) L’uomo, esperto nel settore del movimento terra, era nel suo cantiere in località Tarè, nelle campagne di Ilbono, quando ladi unl’hamortalmente. Come spesso accadeva stava lavorando in una cava di sua proprietà quando – per motivi che dovranno essere accertati dai carabinieri – è statodi un. Sarebbe morto così Mario Floris, 74, imprenditore di Tortolì conosciuto in tutta la. Il tragico incidente è andato in scena nel pomeriggio di ieri, nelle campagne tra Ilbono e Loceri, esattamente in località Tarè, a pochi passi dstatale 125. Ad accorgersitragedia il figlio dell’imprenditore, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo però, nonostante il rapido intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, nulla è stato potuto fare.