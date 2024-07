Parigi 2024 da Silvia di Svezia a Mary Donaldson | ‘galeotte’ furono le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – Un tempo persone comuni, oggi sui troni delle monarchie europee più amate grazie ai 5 cerchi olimpici. Il colpo di fulmine con quelli che erano solo principi ereditari scoccato durante le, quando Cupido lanciò le sue frecce e fu amore per la vita. Sono diverse le coppie ‘coronate’ che hanno intrecciato le loro strade proprio durante i Giochi Olimpici. A partire da re Carlo XVI Gustavo eRenate, nata Sommerlath, origini tedesche, ma vissuta e cresciuta in Brasile: si incontrano alledi Monaco 1972. Poliglotta, la futura regina disi occupa degli ospiti illustri, attori, politici e teste coronate. Amore a prima vista tra i due, ma non privo di ostacoli. Il nonno Carlo Gustavo era contrario alle nozze con una borghese, seppur di illustri natali, pena l’esclusione dalla successione al trono.