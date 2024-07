Olimpiadi Parigi 2024 Deschamps tedoforo | Felice e onorato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) “Sono moltoe moltodi aver potuto portare la fiamma, soprattutto nella a Clairefontaine, la casa del calcio francese, dove ho vissuto tanti bei momenti. Ovviamente ho intenzione di seguire la squadra maschile di Thierry Henry e quella femminile di Hervé Renard. durante questi Giochi Olimpici, ma anche molte altre discipline. È importante sostenere tutti gli atleti francesi”. Con queste parole, Didierha commentato con orgoglio la possibilità concessagli di fungere daper ledi, in attesa dell’inizio ufficiale dell’evento. Il commissario tecnico della Francia si è detto pubblicamenteper il ruolo, per poi svelare i suoi piani in occasione dei Giochi casalinghi: seguire le Nazionali olimpiche di calcio.