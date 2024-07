Nuova stretta in arrivo contro il fast fashion | ecco i 10 brand di moda italiani certificati sostenibili da conoscere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Che l’industria dellasia uno dei settori piu? inquinanti al mondo, non e? certo la notizia del giorno. L’inta? sociale ed ambientale delle aziende die? inevitabilmente sotto gli occhi di tutti almeno dal 2013 quando il crollo dello stabilimento Rana Plaza in Bangladesh, ha accesso i riflettori sui processi di produzione del settore. Lo stabilimento ospitava quasi 5 mila operai che lavoravano per le piu? importanti aziende ditra cui Benetton, Inditex e Primark. Nel crollo di uno stabilimento di 8 piani non a norma sono morte piu? di 1.100 persone e questo ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro degli operai e sui sistemi di tessitura e tinteggiatura utilizzati. Fu il primo caso posto all’attenzione mediatica che fece diventare la questioneta? sotto gli occhi di tutti e un problema non piu? rimandabile per aziende ed istituzioni.