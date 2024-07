Milano colpito dal tram in piazzale Maciachini | 42enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)– Un uomo è stato urtato da unin, questa mattina – martedì 23 luglio – poco prima delle 7. Il ferito, che non è in gravi condizioni, è uno straniero di 42 anni che è stato portato all'Niguarda. Inanche il conducente del mezzo pubblico, che ha 52 anni, ma per il forte stato di choc. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso enbi. anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire l'accaduto e indirizzare la circolazione inevitabilmente rallentata.