LIVE Darderi-Ajdukovic ATP Umago 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-VAN ASSCHE LADI BERRETTINI-KOTOV 15-0 Smorzata vincente dell’azzurro. Lucianoal servizio 21.04che è stato sconfitto quest’anno sia da Francesco Passaro, al 3° turno di quali a Roma, sia da Mattia Bellucci al 1° turno di Wimbledon (qualificazioni). Giocatori in campo 20:55è virtualmente n.32 del mondo, se vince oggi scala un’altra posizione e si avvicinerebbe ancor di più alla top 30. L’obiettivo, visti i pochi punti da difendere da ora a settembre, potrebbe essere quello di essere testa di serie agli US Open. 20:48ha appena conquistato la prima semifinale ATP della carriera, la sua corsa è stata fermata proprio dal re della terra battuta Rafael Nadal. In quelil croato era avanti di un break e un set.