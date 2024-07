Ladri all' assalto di bar a Reggio Emilia e Bibbiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 - Almeno un paio di furti in bar nel Reggiano. Nella città capoluogo, verso l’una, ihanno puntato al Bar Saint Moritz 23, in via Pasteur, forzando una porta laterale per entrare nell’edificio, da dove sono stati rubati i soldi del fondo cassa, per un bottino di alcune decine di euro. Restano però i danni alla porta, probabilmente di entità maggiore rispetto al bottino in denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. E verso le cinque altro simile furto, stavolta in via Fratelli Corradini a, al bar Piadineria Cantiere 23. La pattuglia del 112, giunta sul posto, ha verificato che iavevano forzato una porta di servizio per entrare nell’esercizio commerciale, puntando anche stavolta al fondo cassa, per un bottino ancora in corso di quantificazione.