La Russa | Io benevolo col Ventennio? Nessuno mi aveva parlato delle leggi razziali Ma a 43 anni voleva portare fiori a Mussolini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Quando ha smesso di essere fascista?”, domanda per tre volte l’intervistatore. Risposta (al secondo tentativo): “Il mio atteggiamento forse troppoverso ilera () mutato fin dai 18, dopo i miei studi all’estero”. Il giornalista ci riprova per la terza volta: e il momento in cui avvertì di “essere cambiato?”. Risposta: “Fu quando mi resi conto. Da ragazzo non me nequasi, lo ammetto. Poi in me scattò qualcosa che fu amplificato dalla conoscenza della comunità ebraica“. Fin qui tutto bene (si fa per dire), se non fosse noto il cursus honorum dell’intervistato Ignazio Lanel Movimento Sociale Italiano, partito che fu diretta filiazione in età repubblicana della Repubblica di Salò.