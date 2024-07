La movida nell’antico borgo Notte bianca e cena in viola | Così Figino rinasce dal basso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) di Marianna Vazzana A ottobre di due anni fa, gli abitanti del quartiere, all’estrema periferia ovest della città, si erano uniti per provare a salvare “Spiazza“, biblioteca sociale e caffè ma anche unico polo culturale, copisteria e portineria di quartiere, schiacciata dalle spese. Non riuscirono nell’impresa. Ma le luci non si sono spente su questo anticodi circa 3mila abitanti, testimonianza della Milano rurale, anzi gli stessi abitanti si sono rimboccati le maniche per promuovere socialità. Una rinascita daldi questo quartiere millenario (i primi documenti sull’esistenza dirisalgono al 1.017) che nel 1923, più di un secolo fa, venne inglobato dalla metropoli insieme a Trenno, il comune di cui faceva parte. Alla porzione storica si è poi aggiunto il complesso di housing socialesostenibile. E le due anime si sono saldate.