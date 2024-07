La Lega ritira il DDL sui nomi femminili | una proposta al limite del ridicolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Recentemente, laha presentato un disegno di legge (DDL) che mirava a vietare l’uso deiper le cariche pubbliche, come “sindaca” o “avvocata”. Laha suscitato immediate polemiche e critiche sia all’interno che all’esterno del partito. Di fronte alla crescente opposizione, laha deciso dire il DDL, definendo l’iniziativa del senatore Potenti come “personale” e non rappresentativa della linea ufficiale del partito. Il disegno di legge presentato dal senatore Manfredi Potenti dellaproponeva il divieto di utilizzare termini al femminile per le cariche pubbliche, ritenendo che tali denazioni fossero inopportune e non conformi alla lingua italiana. Laincludeva sanzioni fino a 5000 euro per chi avesse continuato a utilizzare termini come “sindaca“, “avvocata” o “rettrice“.