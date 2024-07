La burocrazia blocca le lenti speciali Nuova odissea per la piccola Sophia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 23 luglio 2024 - La proroga è scaduta e al momento non c’è nessun lieto fine. Nessuna novità per risolvere definitivamente la situazione dellaGiannelli, la bambina di Montelupo Fiorentino che da due anni lotta per poter continuare a curare il suo occhio con un particolare tipo di lente a contatto. Un presidio medico fabbricato dall’americana Bausch + Lomb, che da marzo 2023 non viene più commercializzato in Europa (il packaging utilizzato non ha il marchio Ce per l’esportazione). LeSilsoft a uso pediatrico per i piccoli pazienti con cataratta congenita dallo scorso 30 giugno, infatti sono di nuovo irreperibili. Una questione burocratica ne avevata l’esportazione a marzo del 2023 gettando nella disperazione 300 bambini italiani, compresa la