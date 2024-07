Kamate plasmato da Inzaghi | Inter Ndoye homemade low cost?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024)è l’unico degli ex Primavera aggregati alla Prima Squadra cheha schierato titolare nelle prime due amichevoli estive ma il suo futuro non è all’in questa stagione. Il “nuovo” ruolo, però, diventa uno spunto di riflessione utile anche in ottica calciomercato MILANO – Due indizi non fanno una prova ma sono molto graditi in questa fase della stagione. L’si ritrova in emergenza un po’ in tutti i reparti a causa dell’assenza dei nazionali. Uno dei ruoli totalmente scoperti è quello del quinto destro di centrocampo. Nelle prossime ore rientrerà l’italiano Matteo Darmian e nel giro di dieci giorni l’olandese Denzel Dumfries ma non basta. L’infortunio del canadese Tajon Buchanan, dopo l’addio del colombiano Juan Cuadrado, toglie un profilo specifico a Simonesulla fascia destra. Quello dell’esterno di spinta.