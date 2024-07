Kamala Harris nomination da record | tutti i numeri

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 luglio 2024)sta raccogliendo in poco tempo quanto Biden non è riuscito a fare nel giro di diversi mesi. I dem insidiano la vittoria di Trump? Perla strada verso la Casa Bianca resta in salita, ma certamente meno ripida di quella di Biden. L’attuale numero 2 della Casa Bianca in davvero poco tempo è riuscita ad otteneredae questi potrebbe complicare la strada a Donald Trump verso la vittoria.– cityrumors.it – foto AnsaCome confermato dal professor Diletti ai nostri microfoni, l’ex presidente resta in vantaggio, ma larappresenta un avversario molto più difficile da superare. A confermare di questa ipotesi sono iche la stessa candidata dem ha ottenuto nel giro di 48 ore.