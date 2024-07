Kamala Harris all’attacco di Trump | lo paragona a truffatori e predatori sessuali E diserta il Congresso per il discorso di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Mercoledì è il giorno in cui Joe Biden dovrebbe finalmente parlare alla Nazione per spiegare la sua decisione di ritirarsi dalla Corsa alla casa Bianca. Ma quella di, nel frattempo, è già iniziata. Con in tasca i numeri per ottenere un’ormai scontata nomination la vicepresidente in carica già lancia la sfida a Donald: “Abbiamo ancora 106 giorni davanti e vinceremo”, ha detto nel suo primo evento elettorale dal suo quartier generale a Washington. E per farlo ha intenzione di condurre una campagna senza esclusione di colpi.to a “” Se la strategia elettorale del tycoon è notoriamente spregiudicata, senza sconti in fatto di attacchi personali, come appreso a sue spese da Joe Biden, quella dinon sarà da meno. C’è poco tempo e il margine da recuperare nei consensi non è poco.