Jessica Michel accusa il marito miliardario Leonardo Del Vecchio Jr | Mi ha abusata

(Di martedì 23 luglio 2024) Un anno fa ci furono le nozze con rito indiano in Rajasthan per il figlio del compianto patron di Luxottica,Maria Del, e l’attrice e top model americana. «Abbiamo detto sì», si legge nel post su Instagram, condiviso da entrambi. Nel luglio del 2023 era arrivata la proposta: l’erede 29enne dell’impero dei Delaveva, infatti, chiesto alla modella di sposarlo durante una gita in barca al largo della Costiera Amalfitana. Si tratta del secondo matrimonio per. La precedente relazione con Anna Maria Baldissera – ereditiera milanese – è finita appena sei mesi dopo il fatidico «sì». I due, all’epoca ventisette anni lui, ventuno lei, si erano sposati con rito civile a settembre 2021, dopo pochi mesi dalla loro conoscenza, avvenuta nella primavera dello stesso anno. Anche perSerfaty si tratta del secondo matrimonio.