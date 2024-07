Insieme al magazine la guida alle tendenze accessori dalle sfilate Autunno Inverno 2024-25 e il secondo drop della serie Icon Bag

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 23 luglio 2024) Le vacanze? Per Lei non esistono, cancellate dal calendario. La Moda non si ferma mai. E pensare che la sua agenda, dall’Epifania in poi, è stata all’ultimo respiro. Due volte l’Haute Couture, gennaio e – eccezionalmente – giugno, giocando d’anticipo sulle Olimpiadi di luglio. Solo una volta il prêt-à-porter donna, ma articolato in un mesetto di tournée tra Londra, New York, Milano, Parigi, da inizio febbraio ai primi di marzo. In maggio e giugno si è concentrato il picco delle Cruise, delle Resort e delle Pre: le collezioni mid season insomma, gli attesissimi spin-off dello stile, come nelletv di culto. Qui la Moda prende letteralmente il volo verso scenari wow, fondazioni d’arte, borghi medievali, stadi di calcio, deserti vergini.