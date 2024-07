Il Paradiso delle Signore 9 quando ricomincia e cosa accadrà nella soap di Rai Uno?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 23 luglio 2024) Come di consueto Raiha sospeso la programmazione dellaitaliana “Il” nel periodo estivo. Le vicende di Matilde si preparano a tornare sui nostri teleschermi a settembre, con nuove avvincenti storie.torneremo a vederle in Tv enei primi episodi autunnali Il9? Scopriamolo insiemeIl9 su Rai? La prima rete nazionale ha reso nota la data in cui Iltornerà sui nostri teleschermi. I fans dellaitaliana potranno ritrovare i loro beniamini il prossimo 9 settembre. Si tratta di una data da segnare decisamente in rosso sul calendario, poiché laitaliana promette – fin dalle prime puntate – importanti colpi di scena.