Il favoloso mondo di Amélie di nuovo al Cinema in Francia per le Olimpiadi di Parigi

(Di martedì 23 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , In vista delleestive del 2024, il classico film “Ildi” di Jean-Pierre Jeunet farà il suo ritorno neifrancesi. La storia bizzarra e affascinante della timida benefattricena, interpretata da Audrey Tautou, ha conquistato il pubblico di tutto ilsin dalla sua uscita nel 2001, diventando un’icona dellatografia francese e un potente promotore della magia di. Ilditorna neifrancesi per ledi2024 Il film, che vede nel cast anche Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze, Isabelle Nanty e Dominique Pinon, è stato un vero e proprio beniamino della critica e del pubblico. Ha ottenuto 13 nomination e quattro vittorie ai César francesi, oltre a cinque nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film internazionale.