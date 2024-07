GABRIELE LUCCA su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Abbiamo realizzato un episodio che rappresenta un appuntamento speciale di “” dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria a fine luglio. E’ con noi uno dei finalisti del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èha 13 anni ed è originario da Partinico, provincia di Palermo. Da settembre inizierà a frequentare il Liceo Scientifico di Partinico e spera di poter iniziare anche a frequentare il conservatorio. La sua passione per la musica è iniziata da piccolo. Infatti, studiare batteria dall’età di 4 anni, e per 2 anni. Comprende che una passione più grande è quella verso la chitarra che studia per altri 2 anni fino al lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19.