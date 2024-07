Festival di Venezia 2024 tutti i film in concorso | 5 sono italiani

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024) Si riaccendono i flash suldi, o meglio sull’ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Il Lido accoglierà quest’anno molte star hollywoodiane e grandi nomi della musica. Per dirne alcuni, Brad Pitt, Jenna Ortega, George Clooney e Lady Gaga. Ma non è l’unica sorpresa:, infatti, ben cinque iin. Vediamo quali. IinaldiSi è svolta come di consueto la presentazione deiinaldi: la cornice d’eccezione è il Lido. A darne l’ufficialitàstati il Presidente Pietrangelo Buttafuoco e il Direttore Alberto Barbera. Aldiben cinque i(su ventuno) in