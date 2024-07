Faccio come ca*** mi pare! poi il dito medio | Loredana Bertè umilia il rosicone | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Un commento di pessimo gusto postato su TikTok ha fatto scattare la reazione irosa di, la mitica cantante, 73 anni. Un utente infatti rivolgendosi a lei ha scritto: ", non cominciare anche tu a uscire in mutande", nel mirino del leone da tastiera le minigonne esibite dall'artista. La risposta della cantante, decisa esempre senza alcun pelo sulla lingua, è diventata virale: "Mi vestoca**o mi", lo ha stroncato a tempo record. E ancora,ha dedicato unalla replica, sottolineando la sua indipendenza e il suo diritto di vestirsivuole. La cantante ha rimarcato con fierezza: "Caro punto interrogativo, che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata. Ricordi gli anni '60? Forse non c'eri, io sì. Comunque mi vestomi", ha ribail concetto se ancora non fosse stato sufficientemente chiaro.