Elicotteri su Verona | maxi blitz della polizia tra il centro storico e la stazione

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 –in sorvolo sulla città: è iniziato all’alba il. Sono 130 gli agenti che stanno passando al setaccio il, dallafino a piazza Bra. Due gli obiettivi: l'esecuzione di 33 misure cautelari – di cui 26 in carcere – e il ritrovamento di stranieri irregolari per l’espulsione. Si tratta di persone ritenute responsabili di scippi, rapine, accoltellamenti, minacce e violenze nella zonadiPorta Nuova e di Piazzale XXV Aprile. L’operazione L’operazione arriva dopo i primi arresti, tra cui sette estremisti di estrema destra, avvenuti nelle scorse settimane per spaccio e raid violenti in città. Ora la procura ha emesso altri 33 provvedimenti, di cui 26 custodie in carcere e 7 divieti di dimora. Altre 40 misure di prevenzione sono state disposte dal questore.