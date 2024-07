Donne al comando aria più pulita | Più sensibili degli uomini sul tema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) di Mario Ferrari "La qualità dell’è migliore se lesono al". È il risultato di uno studio condotto all’Università di Pisa insieme all’Università di Navarra e pubblicato sull’European Journal of Political Economy che spiega la correlazione positiva tra presenza femminile nelle cariche politiche e. Tra gli autori di questa ricerca c’è la professoressa Lisa Gianmoena del dipartimento di Economia e Management di Unipi, che ha evidenziato come "il fenomeno può essere attribuito alla maggioretà femminile e al loro impegno sociale". Professoressa, quali sono i parametri utilizzati per stabilire questo risultato? "Abbiamo costruito un dataset che ha riguardato 230 regioni di 27 Paesi dell’Unione Europea che integrasse empowerment politico femminile e dati ambientali, tenendo conto di due indici.